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26 января 202020:20 Антон Лядов

Россиянам посоветовали опасаться гриппа, а не коронавируса

Россиянам посоветовали опасаться гриппа, а не коронавируса

Новый коронавирус вплотную приблизился к России. Первый случай гибели — в китайской провинции Хэйлунцзян, что граничит сразу с несколькими российскими регионами на Дальнем Востоке. В российских пограничных пунктах и аэропортах предпринимаются все необходимые меры по выявлению заболевших. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал россиянам пока воздержаться от поездок в Китай. Те же, кто туристические путевки и авиабилеты в Китай уже оплатили, по закону могут рассчитывать на возврат средств. Что делают в России, дабы предотвратить эпидемию?

В лабораторию Роспотребнадзора, где готовятся диагностировать новый коронавирус , входить можно только в противочумных костюмах: комбинезон, защитные очки, респиратор. Шанс заразиться — колоссальный, поэтому уровень безопасности — максимальный.

Российскими учеными уже разработана так называемая тест-система, которая позволяет выявить новый коронавирус. Это специальный набор химических реагентов, которые добавляют в биоматериал больного, например, мокроту, которая остается после откашливания, и компьютер определяет, действительно ли это новый тип вируса.

Новосибирск. Научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Как только китайские специалисты расшифровали новый коронавирус, российские ученые разработали образец набора реагентов. Теперь его могут подготовить в любой лаборатории в любом городе России. Причем времени на выявление нужно минимум.

"Данная система предназначена для выявления в так называемом режиме реального времени, то есть от начала проведения анализа до оценки первого результата может пройти минут 40-50", — рассказал Сергей Боднев, заведующий лабораторией особо опасных вирусных инфекций Научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Описать полностью, чем именно новый вирус отличается от предыдущих, пока не может ни один ученый в мире — слишком мало времени на изучение. Особенность, которую удалось заметить пока, — новый коронавирус дает серьезное осложнение.

"Власти Китая говорят о том, что 25% случаев этой инфекции протекают тяжело, но большинство из летальных исходов связано с тем, что у пациентов были какие-то сопутствующие заболевания достаточно тяжелые, до того как они заболели этим возбудителем", — пояснила Дарья Даниленко, заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева.

Всю неделю появлялись сообщения из российских регионов. Накануне в Москве семерых китайцев с высокой температурой срочно увезли из гостиницы и госпитализировали в стационары. Тех, кто был в отеле, тоже начали осматривать, медики проверяли состояние всех вновь прибывших групп туристов. В итоге — просто ОРВИ. Подозрение на коронавирус возникали у школьника, прилетевшего из Пекина в Москву, у шестерых китайцев в Иркутске, у туристки из Саратова, летавшей в Китай, в Петербурге троих человек и вовсе госпитализировали якобы из-за нового коронавируса.

"С 31 декабря, как только была первая информация о том, что есть риски в Китае, мы досмотрели больше 20 тысяч рейсов самых разных, это более миллиона 200 тысяч пассажиров. Мы выявили среди них 51 человека с нарушением здоровья. Они приехали из Китая. Ни в одном случае коронавирус не подтвердился", — заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Пассажиров, прилетевших из Китая, теперь досматривают еще до того, как они войдут в аэропорт. Санкт-Петербург. Рейс не из зараженной провинции, но каждого из 300 пассажиров первыми встречают сотрудники Роспотребнадзора — прямо на трапе. Специалист в маске держит тепловизор. Если у кого-то повышенная температура, это будет видно на экране, пассажира тут же отправят на дополнительный осмотр.

"Лица с подозрением на инфекционные заболевания госпитализируются в инфекционный стационар с борта судна. За контактными устанавливается медицинское наблюдение", — заверил Антон Куприянов, начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Вакцины от нового вируса пока нет ни в одной стране мира. В России разработкой антидота занимаются параллельно два института, причем каждый работает по своему алгоритму. Особенность в том, что образца самого вируса в России на данный момент нет.

Изучение новых типов коронавируса происходит в специальных лабораториях. Обычно для этого берется биоматериал больного, который хранится в холодильнике, например, мазок из глотки зараженного человека, в него добавляют химические элементы. Все это переливают в пробирки поменьше и помещают в прибор, который увеличивает этот вирус так, что его можно исследовать на компьютере. Известно, что китайские ученые пришли к выводу, что новый вирус появился после того, как летучие мыши заразили своим коронавирусом змей. Вирус в результате мутации добрался до людей.

По другой версии, он мутировал от верблюдов. Уже доказано, что новый коронавирус передается не только от животных к человеку, но и между людьми. Многие стали опасаться забирать товары, заказанные из Китая.

Cколько времени уйдет на поиск вакцины, сейчас не берутся сказать специалисты ни одной страны, поэтому единственный способ снизить риск заболевания — соблюдать меры предосторожности, чаще мыть руки и держаться подальше от очага заражения.

"Нужно воздержаться от каких-то необязательных поездок в Китай. Решение Ростуризма сегодня позволяет туристам РФ отказываться от поездок совершенно без ущерба для своего бюджета. Все деньги должны быть им возвращены", — сказала Анна Попова.

Несмотря на огромное внимание прессы к теме коронавируса, Всемирная организация здравоохранения заявила, что случаев заражения по миру недостаточно, чтобы назвать ситуацию чрезвычайной.

"Сегодня надо больше опасаться гриппа, чем коронавируса. Потому что 830 случаев за полтора месяца в миллиардном населении страны — это вообще ничто. А гриппом, как только в семью занесли, через 2-3 дня заболеют все", — считает академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Китайские СМИ при этом сообщают, что количество выздоровевших от нового коронавируса достигло четырех десятков человек.

Текст: "Вести недели"

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