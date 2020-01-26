Новости Спорт

Все видео этой рубрики
26 января 202017:25

Гол Наингголана спас "Кальяри" от поражения в матче с "Интером"

EPA

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Интер" на поле стадиона "Сан-Сиро" в Милане сыграл вничью с "Кальяри" – 1:1. Для подопечных Антонио Конте эта ничья стала третьей кряду в турнире.

У хозяев поля единственный мяч на 29-й минуте забил Лаутаро Мартинес, а у гостей единожды на 78-й минуте отличился Раджа Наингголан, права на которого принадлежат "черно-синим", а за "островитян" он выступает на правах аренды.

"Интер" с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Кальяри" расположился на шестой строчке, имея в активе 31 очко. В следующем туре серии А миланцы 2 февраля на выезде сыграют с "Удинезе", а "красно-синие" днем ранее примут "парму".

Сейчас

16:50

Эпидемия 2019-nCoV: прогноз вирусолога

16:10

Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира в Германии

15:58

Иссахар попросила Путина о помиловании

15:52

Пятиэтажка взорвалась из-за брошенной ребенком спички

14:47

Гражданин Чехии заразился 2019-nCoV

13:26

Умер режиссер и основатель театра "Буфф" Исаак Штокбант

13:16

Госпитализация китайцев в Москве: подробности

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Пятиэтажка взорвалась из-за брошенной ребенком спички

Пятиэтажка взорвалась из-за брошенной ребенком спички

1 час назад
Иссахар попросила Путина о помиловании

Иссахар попросила Путина о помиловании

1 час назад
Эпидемия 2019-nCoV: прогноз вирусолога

Эпидемия 2019-nCoV: прогноз вирусолога

23 минуты назад
"Избавьтесь от нее": компромат с уютного ужина Трампа

"Избавьтесь от нее": компромат с уютного ужина Трампа

52 минуты назад
Песков рассказал, почему правительство Медведева ушло в отставку

Песков рассказал, почему правительство Медведева ушло в отставку

3 часа назад
Греф не стал скрывать, в какой валюте хранит сбережения

Греф не стал скрывать, в какой валюте хранит сбережения

3 часа назад
Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице

Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице

2 часа назад
Жена Игнатьева отреагировала на скандальное видео с ним

Жена Игнатьева отреагировала на скандальное видео с ним

2 часа назад
"Обратной дороги нет". Министры рассказали о предстоящей работе

"Обратной дороги нет". Министры рассказали о предстоящей работе

3 часа назад
Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира в Германии

Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира в Германии

1 час назад
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35

5 часов назад
Голикова признала "много ошибок" при проведении оптимизации здравоохранения

Голикова признала "много ошибок" при проведении оптимизации здравоохранения

3 часа назад
Казахстан сообщил о нефтяных переговорах с Белоруссией

Казахстан сообщил о нефтяных переговорах с Белоруссией

1 час назад
"Золотой орел": у российского кино все получилось

"Золотой орел": у российского кино все получилось

19 часов назад
Актеры "Холопа" рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

Актеры "Холопа" рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

22 часа назад
Бородин: театр вливает энергию в человека и тем самым спасает

Бородин: театр вливает энергию в человека и тем самым спасает

23.01.2020 17:00
Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

22.01.2020 16:46
"Вторжение": новая глава киновселенной

"Вторжение": новая глава киновселенной

22.01.2020 13:29
Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

20.01.2020 08:10
Бывший узник Освенцима поделился самым страшным воспоминанием

Бывший узник Освенцима поделился самым страшным воспоминанием

10 минут назад
Малыш съел средство от тараканов с борной кислотой

Малыш съел средство от тараканов с борной кислотой

35 минут назад
"Атлетико" перед дерби с "Реалом" не смог обыграть аутсайдера чемпионата Испании

"Атлетико" перед дерби с "Реалом" не смог обыграть аутсайдера чемпионата Испании

37 минут назад
Семиклассницу наградили за спасение братика из огня

Семиклассницу наградили за спасение братика из огня

59 минут назад
После потери ребенка и болезни муж "стал шарахаться" от Екатерины Волковой

После потери ребенка и болезни муж "стал шарахаться" от Екатерины Волковой

1 час назад
Японцы впали в зависимость от искусственной девочки и других иллюзий

Японцы впали в зависимость от искусственной девочки и других иллюзий

1 час назад
На Алтае сотрудники МЧС и очевидцы спасли иностранцев из опрокинувшегося автобуса

На Алтае сотрудники МЧС и очевидцы спасли иностранцев из опрокинувшегося автобуса

1 час назад
Федерер в четырех сетах обыграл Фучовича в 1/8 финала Australian Open

Федерер в четырех сетах обыграл Фучовича в 1/8 финала Australian Open

1 час назад
США предупредили Британию об угрозе ее нацбезопасности

США предупредили Британию об угрозе ее нацбезопасности

1 час назад
Австрия не хочет играть с Россией в молчанку

Австрия не хочет играть с Россией в молчанку

2 часа назад
Гражданин Чехии заразился 2019-nCoV

Гражданин Чехии заразился 2019-nCoV

2 часа назад
Вторыгина - Водонаевой: нельзя так говорить про людей

Вторыгина - Водонаевой: нельзя так говорить про людей

2 часа назад
Фийон Майе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке, Елисеев – 11-й

Фийон Майе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке, Елисеев – 11-й

2 часа назад
На видео попал конфликт со стрельбой во дворе жилого дома в Нижневартовске

На видео попал конфликт со стрельбой во дворе жилого дома в Нижневартовске

2 часа назад
Боярский без шляпы напугал пользователей "Инстаграма"

Боярский без шляпы напугал пользователей "Инстаграма"

3 часа назад
Врачи уточнили, как заменить жир мышцами

Врачи уточнили, как заменить жир мышцами

3 часа назад
Песков: между Путиным и Зеленским установлен эффективный рабочий контакт

Песков: между Путиным и Зеленским установлен эффективный рабочий контакт

3 часа назад
В Астрахани накажут водителя маршрутки, устроившего драку на дороге в центре города

В Астрахани накажут водителя маршрутки, устроившего драку на дороге в центре города

3 часа назад
Умер режиссер и основатель театра "Буфф" Исаак Штокбант

Умер режиссер и основатель театра "Буфф" Исаак Штокбант

3 часа назад
Представлена монета, посвященная "разводу" Британии и ЕС

Представлена монета, посвященная "разводу" Британии и ЕС

3 часа назад
Песков: у Мишустина был определенный карт-бланш на формирование правительства

Песков: у Мишустина был определенный карт-бланш на формирование правительства

3 часа назад
Расшифрован геном печеночного сосальщика

Расшифрован геном печеночного сосальщика

4 часа назад
Еженедельная программа Вести.nеt от 25 января 2020 года

Еженедельная программа Вести.nеt от 25 января 2020 года

6 часов назад
Триумф фигуристов в Граце: россияне взяли 10 медалей из 12 возможных

Триумф фигуристов в Граце: россияне взяли 10 медалей из 12 возможных

11 часов назад
В России назвали самых популярных "европейцев"

В России назвали самых популярных "европейцев"

25.01.2020 16:57
Зимний Киров. Фотоистория

Зимний Киров. Фотоистория

24.01.2020 09:35
В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

22.01.2020 14:16

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку