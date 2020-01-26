Гол Наингголана спас "Кальяри" от поражения в матче с "Интером"

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Интер" на поле стадиона "Сан-Сиро" в Милане сыграл вничью с "Кальяри" – 1:1. Для подопечных Антонио Конте эта ничья стала третьей кряду в турнире.

У хозяев поля единственный мяч на 29-й минуте забил Лаутаро Мартинес, а у гостей единожды на 78-й минуте отличился Раджа Наингголан, права на которого принадлежат "черно-синим", а за "островитян" он выступает на правах аренды.

"Интер" с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Кальяри" расположился на шестой строчке, имея в активе 31 очко. В следующем туре серии А миланцы 2 февраля на выезде сыграют с "Удинезе", а "красно-синие" днем ранее примут "парму".