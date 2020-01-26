Российские биатлонисты обновили антирекорд по числу гонок без медалей на Кубке мира

Шведская биатлонистка Ханна Эберг одержала победу в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке. 24-летняя спортсменка, допустившая один промах на четырех огневых рубежах, преодолела дистанцию за 34 минуты 14,4 секунды.

Второй место заняла итальянка Лиза Виттоцци (+5,4секунды – 0 промахов), а замкнула тройку лидеров француженка Анаис Бескон (+27, 6 – 0). Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, финишировавшая 19-й, Ирина Старых стала 20-й, Екатерина Юрлова-Перхт – 21-й.

Таким образом, российские биатлонисты не сумели подняться на подиум в 26-й гонке подряд, чем обновили собственный антирекорд – 25 гонок без медалей, установленный в 2016 году. Последний раз россияне попадали в тройку на этапе Кубка мира в декабре. Тогда Александр Логинов занял второе место в гонке преследования, а женская сборная взяла серебро в эстафете.