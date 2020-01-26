ЦРУ разоблачило Бандеру. Зеленский отмалчивается

Интересное совпадение. Пока президент Украины Зеленский прогуливался по Иерусалиму, старательно обходя международный форум по Холокосту и борьбе с антисемитизмом, ЦРУ в тот же день опубликовало рассекреченные исторические материалы по Степану Бандере. Сотни страниц. Подпись под докладом объясняет, что публикация — в рамках закона о разоблачении нацистских военных преступников.

И действительно, нынешний национальный герой Украины Степан Бандера полностью подходит под это определение как идеологически, так и по своим преступным действиям. Мало того что как вождь своего крыла Организации украинских националистов – ОУН(б) (запрещено в в РФ) — он в оккупированном Гитлером Кракове 22 июня 1941 года провозглашает так называемую "независимую украинскую державу", то есть ровно в день вероломного нападения фашисткой Германии на СССР, так еще войдя в советскую Украину вместе с оккупационными немецкими войсками, во Львове 30 июня Бандера принимает Акт провозглашения украинского государства.

Бандера действовал как агент Гитлера. Показательно архивное фото того времени — приветственная растяжка во Львовской области от имени ОУН(б), приветствующая гитлеровское вторжение: "Слава Гитлеру! Слава Бандере! Да здравствует независимая украинская соборная держава! Да здравствует вождь Степан Бандера! Слава непобедимым немецким и украинским Вооруженным силам!"

Среди опубликованных ЦРУ документов есть и статья из эмигрантского меньшевистского журнала "Социалистический вестник", приуроченная к 10-летию создания бандеровского государства. "Чем же была бандеровская "возрожденная Украина"? Сложно подобрать адекватное описание страны-ублюдка, которую Бандера и Стецько создали под громким именем "украинского государства". Если судить детище Бандеры даже по тоталитарным меркам, можно констатировать, что в нем не было и тех немногих элементов закона и законности, каковые обычно сохраняются даже в тоталитарных государствах. При всей их жестокости элементы закона и порядка в них все же имеются. В "королевстве" же Бандеры и Стецько не было и их. Царили кровавый хаос, вопиющие беззаконие и немыслимые, жесточайшие злоупотребления по отношению к украинскому населению и национальным меньшинствам. Безудержный террор вынуждал несогласных покориться "вождям". Тысячи людей были убиты без суда и следствия, зачастую без малейшей причины. Всего за пять недель своего существования бандеровское "государство" уничтожило более 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков", — говорится в статье.

Конечно, можно согласиться с пресс-секретарем МИД Украины Екатериной Зеленко, которая недавно заявила послам Израиля и Польши о праве нации на своих героев: "Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяют и чествуют своих героев". Конечно так, но почему среди новых героев Украины оказываются все больше антисемиты? Тот же Симон Петлюра — главный атаман войск Украинской народной армии (запрещена в РФ) в 1918-1920-х годах. При нем еврейские погромы на Украине были нормой, и их вершили прежде всего петлюровцы. Как возмездие Петлюру уже в парижской эмиграции застрелил в 1926 году еврей Самуил Шварцбуд. Оправдан судом присяжных.

Но вот, например, Нестор Иванович Махно — едва ли не самый известный украинец в мире. Революционер-анархист. Интернационалист и патриот Украины.

Командир Революционной повстанческой армии Украины (запрещена в РФ). Бился красными и белыми. Встречался и спорил с Лениным в 2018 году. Бился с иностранной оккупацией Украины. Чем не герой? Забыт на Украине. Точка опоры — родной город Гуляйполе в Запорожье. В боях за свободу ранен более десяти раз.

Чтобы почувствовать махновскую энергию, вот его воззвание к жителям Гуляйполя: "Товарищи, после двух с половиною месяцев моего скитания по революционной России я возвратился снова к вам, чтобы совместно заняться делом изгнания немецко-австрийских контрреволюционных армий из Украины, низвержением власти гетмана Скоропадского и недопущением на его место никакой другой власти. Общими усилиями мы займемся организацией этого великого дела. Общими усилиями займемся разрушением рабского строя, чтобы вступить самим и ввести других наших братьев на путь нового строя. Организуем его на началах свободной общественности, содержание которой позволит всему не эксплуатирующему чужого труда населению жить свободно и независимо от государства и его чиновников, хотя бы и красных, и строить всю свою социально-общественную жизнь совершенно самостоятельно у себя на местах, в своей среде. Во имя этого великого дела я поспешил возвратиться в свой родной революционный район, к вам. Так будем же работать, товарищи, во имя возрождения на нашей земле, в нашей крестьянской и рабочей среде настоящей украинской революции, которая с первых своих дней взяла здоровое направление в сторону полного уничтожения немецко-гетманской власти и ее опоры — помещиков и кулаков. Да здравствует наше крестьянское и рабочее объединение! Да здравствуют наши подсобные силы — бескорыстная трудовая интеллигенция! Да здравствует украинская социальная революция!"

В своих трехтомных "Воспоминаниях", изданных уже в эмиграции, Махно пишет, что его воззвание "переписывалось в десятках экземпляров и ходило по рукам крестьян и рабочих". Кстати, у Махно не было и капли антисемитизма. Наоборот, он за это наказывал, беря евреев под защиту. Начальником контрразведки в армии Махно был еврей-анархист Лев Задов. Покоится Нестор Махно на парижском кладбище Père Lachaise. Похороны оплатили евреи. На траурной церемонии присутствовал и легендарный одессит-анархист, участник интернационального анархического ополчения на гражданской войне в Испании, сформированного для борьбы против диктатора Франко, Георгий Константинович Сосенко, он же — Джордж Сосенко.

"29 июля 1934 года состоялись похороны Махно на парижском кладбище Père Lachaise. Организацией похорон Махно занимался видный американский анархист (еврей по национальности) Александр Беркман. Он же оплатил расходы на похороны. Около четырехсот человек пришли отдать последнюю дань великому революционеру. На кладбище были представители многих стран, в том числе французы, испанцы, американцы и итальянцы. Но там была всего лишь пара украинцев: украинская община Парижа проигнорировала смерть Батьки", — вспоминал Сосенко.

Странно, хотя и сейчас у украинских националистов Махно не в почете. Зато героем Украины посмертно стал Роман Шухевич, командир сформированного немецкой военной разведкой украинского националистического батальона "Нахтигаль". В годы Великой Отечественной "Нахтигаль" замарал себя коллаборационизмом и расправой над многими тысячами евреев, например, во Львове в июле 1941 года.

Странно, что президент Зеленский, у которого у самого еврейские корни, по теме просто отмалчивается. Быть может, еще и поэтому на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что прошел недавно, к Зеленскому интереса было мало. По крайней мере, на объявленном заранее выступлении президента Украины зал был пустым.