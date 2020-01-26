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26 января 202021:21 Наиля Аскер-Заде

Форум в Давосе дал почувствовать вред санкционных войн

Форум в Давосе дал почувствовать вред санкционных войн

Чем запомнился Всемирный экономический форум в Давосе и сколь он вообще полезен?

Проблема экологии и глобального потепления в этом году главные на форуме, хотя в Давосе этого не чувствуется. На улице — приятный минус, солнце и небольшие сугробы. Идеальная зима. Трассы и подъемники работают.

На горных склонах в швейцарских Альпах — послания на снегу: "Нет CO₂" и "Не существует планеты "Б". Так сторонники экоактивистки Греты Тунберг решили донести свою позицию до мировых лидеров: наглядно и без ущерба природе.

Без шапки и в легкой куртке шведская школьница – она — одна из основных гостей — пытается в Давосе перевернуть энергетическую политику мира и призывает отказаться от газа, нефти и угля.

"Наша планета по-прежнему горит. Ваше бездействие способствует разжиганию огня. Мы по-прежнему говорим вам, что если вы любите своих детей больше всего на свете, пора действовать", — заявил Тунберг.

Но поезда, которые предпочитает Грета, все же хороши на небольшие расстояния. Те же, кто ценит время и считает деньги, как американский президент, выбирают самолет. Грету, которая стала человеком года по версии журнала Тime, он называет сердитой девушкой и всячески пытается понизить градус экологической дискуссии.

"Я бы с удовольствием послушал ее выступление. Я не слушал его. Я думаю, что некоторые люди устанавливают настолько нереалистичные требования, что так невозможно жить", — сказал Трамп.

Единственное, на что готов пойти, — участвовать в масштабной акции — посадке триллиона деревьев по всему миру. В конгресс-центре даже разбили мини-сад. Но для борьбы с парниковым эффектом нужны иные решения.

"Мне кажется, уже нельзя откладывать их решение. Посмотрите, какая зима в Москве. Это же явный результат всех изменений, которые происходят и повышение температуры. Нужно платить за выбросы, потому что, кто бы ни выбрасывал, в Индонезии, в Индии, в Китае или в России, он использует общий ресурс — атмосферу, нашу окружающую среду. До тех пор, пока этот ресурс не станет платным, никто не станет отказываться от этой возможности", — считает Олег Дерипаска, основатель фонда поддержки социальных инноваций "Вольное дело".

"Поднимая вопросы о неуглеродной экономики или запрете тех или иных производств, нужны очень серьезная аналитика, очень глубокое изучение этих процессов как на научном уровне, так и с четким предвидением и пониманием последствий экономических от принятых решений", — уверен Виктор Вексельберг, председатель Совета директор фонда "Сколково".

Помимо Трампа и Греты Тунберг в швейцарские Альпы приехали более ста миллиардеров. Россия по числу состоятельных гостей в этом году — на третьем месте. На охрану организаторы потратили 46 миллионов долларов, а цены в гостиницах взлетели почти в 10 раз. Президент США, как и два года назад, поселился в отеле "Интерконтиненталь". "Золоте яйцо", как его здесь называют, имеет даже атомное бомбоубежище. Американские гости заняли весь Давос, и президенту Сербии Вучичу пришлось селиться в 20 километрах от места проведения форума.

"США с большим отрывом — "номер один" по экспорту нефти и газа в мире. Европейским странам следует воспользоваться поставками из США, чтобы добиться реальной энергетической безопасности", — заявил Дональд Трамп.

Слово "Россия" не произнес ни разу, но было и так понятно, кого имел в виду Трамп. Европейцы, хоть и страдают от подобной политики, но в спор с президентом США предпочитают не вступать, ограничившись селфи, как, например, канцлер Австрии, или просто молчат.

- Нет ли признаков того, что одна из стран в мире тяготеет все-таки более к однополярному миру?

- Крупные страны всегда имеют свои интересы за пределами этих стран, и каждая страна хочет добиться лучших условий для себя, расширить сферу влияния. В этом нет ничего нового, это на протяжении веков мы наблюдаем, просто с разной интенсивностью. Поэтому вопрос в том, что сегодняшняя конструкция мирового порядка, в том числе международных отношений, такова, что предполагает многополярность, — отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"С этим нужно мириться или лучше даже не мириться, а стараться достичь такого же авторитета. А в основном сейчас авторитет достигается двумя вещами — состоянием экономики и состоянием армии и флота", — сказал Владимир Евтушенков, председатель Совета директоров АФК "Система".

Проблема социального неравенства — еще один вызов, который стоит перед миром. Растущая пропасть между бедными и богатыми может спровоцировать новую Великую депрессию, предупреждают в Международном валютном фонде. Но главное не только обеспечить людей работой, но в век технологий повышать финансовую грамотность, в том числе и в отношении инвестиций.

"Деньги надо хранить в Сбербанке. И сегодня их можно хранить в рублях, потому что рубль является достаточно стабильной валютой. У меня спрашивают, в чем я храню деньги? У меня большая частях в рублях, но у меня есть деньги, часть накоплений в долларах, часть — в евро. Зависит все от объема накоплений. Сейчас ставки упали, но инфляция драматически упала, и ставки являются положительными. В этом смысле ты все равно получаешь положительный доход", — пояснил глава Сбербанка Герман Греф.

Про инвестиции говорил и президент Украины Зеленский. На выступление он пришел с пустыми руками в отличие от Порошенко, который пять лет назад с этой сцены пугал мир российской агрессией, притащив дверь от автобуса, взорванного под Волновахой. Но говорил больше не о войне, а о деньгах.

"Мы готовы говорить с крупными западными инвесторами. И у нас есть не только слова, но и серьезные предложения. Мы будем защищать инвестиции. Подготовлена новая программа. Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину 100 миллионов долларов или больше, мы обеспечим отдельный контракт с государством. У вас будет менеджер, который говорит на 5 языках, он будет доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю", — заверил Зеленский.

Есть ли среди языка общения русский, неизвестно, но глава МВФ Кристалина Георгиева дает понять, что русский ей ближе. "Я знаю, что для некоторых людей на Украине русский язык не предпочтителен. Но я, к сожалению, не говорю на украинском. А вот моя племянница говорит, потому что жена моего брата из Харькова, — сказала она. — Я жила в Москве на протяжении 3 лет. Мы работаем над тем, чтобы Украина выполнила все те условия, которые были заложены. Когда это будет сделано, то тогда будет момент предоставить на внимание Совета директоров предложение для одобрения 1,5 миллиарда долларов. Но мы еще не там".

Зеленский, конечно, рассчитывал на встречу с американским президентом, но Трампу, против которого запущена процедура импичмента из-за Украины, такие встречи ни к чему.

- Когда следующий обмен пленными?

- Хотим. Честно. Как только договоримся. У нас — два трека. Мы говорим в "нормандском формате" и говорить будем отдельно с Российской Федерацией. Это два разных трека, — отметил Зеленский.

- На 9 мая в Москву поедете?

Понятно, что приехать в Москву, значит, разрушить коалицию тех, кто сейчас активно переписывает историю Второй мировой воины. И особенно в этом преуспели поляки.

- Что должно быть сделано для улучшения отношений между Польшей и Россией?

- Это самое важное. И нам нужна эта правда, надеюсь, что российские власти скажут правду о нашей истории, иногда сложной, но все же совместной истории. Правда — самое важное. Правда — лучшая почва, лучший фундамент для построения хороши отношений между государствами, — считает Анджей Дуда, президент Польши.

- Вы называли Россию мировой угрозой. Чего вы боитесь?

- Первое, о чем мы должны думать, — это о позиции России, о ее поведении. Я не беспокоюсь о России как о стране в целом, я обеспокоен политикой России в отношении соседних государств. Мы близко расположены к РФ, мы обеспокоены ситуацией на Украине, — подчеркнул президент Литвы Гитанас Науседа.

- Не опасно ли пересматривать итоги Второй мировой войны?

- Это очень опасно, и мы должны все сделать и защитить правду вместе с Россией, — уверен Александр Вучич.

Быть в вместе с Россией хочет и бизнес. Санкционная война, которая уже обошлась Европе в 240 миллиардов долларов, вредит всем.

"Ни один из моих партнеров, который сегодня инвестировал в Россию, даже не ставит вопрос о сокращении своих инвестиций или выхода из нашей страны. Наоборот, сегодня рассматриваются вопросы, в том числе и суверенные фонды, об усилении инвестиций, особенно в газохимию, в нефтехимию, сжижение газа. То есть мы достаточно оптимистично все настроены", — отметил президент "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Опыт последних лет показал, что для усиления санкций этих факторов и не надо. И их можно, в общем, довольно искусственно придумывать, даже когда и содержания нет. Нынешняя санкционная война вредит всем", — заявил Алексей Мордашов, глава "Северстали".

И это особенно чувствовалось и в Давосе. В этом году — никаких санкций и запретов в отношении русских бизнесменов, напротив, у иностранного бизнеса появился еще больший интерес.

Текст: "Вести недели"

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