"Ответка" за Трампа: Иствуд "палит от бедра"

Сенат США определился с процедурой импичмента Трампу. Официальное требование туда внесено Палатой представителей. Из-за республиканского большинства в Сенате инициатива не выглядит проходной — лишь обостряет ожесточение в обществе.

Да, по опросам центра Ipsos, 44% американцев поддерживают идею отстранения Трампа. Это много, но на деле не означает ничего, кроме глубины раскола в США.

В гражданское противостояние теперь все больше втягиваются деятели культуры. Так, Голливуд традиционно — на стороне демократов, а Трампа там поливают, не выбирая слов. Многие фильмы и сериалы теперь снимаются так, чтобы было понятно, сколь плох Трамп и те, кто его поддерживают. В качестве примера мы уже рассказывали про талантливый сериал об истории телеканала Fox News "Самый громкий голос". Талантливо, но тенденциозно. На Трампа и его друзей там вешают всех собак — от супружеских измен и харасcмента на работе до подтасовки новостей и лицемерного патриотизма.

И вот пришла, как говорится, ответка. Сейчас в России уже в кинопрокате картина по-своему великого Клинта Иствуда. Он — наверное, единственный в Голливуде, кто изначально поддерживал Трампа. Актеру и режиссеру — 89, но, не собираясь складывать оружие, он снимает новый фильм — "Дело Ричарда Джуэла". По реальным событиям. Про то, как патриота — у Иствуда — явная ассоциация с Трампом — пытаются засудить не за что. Причем именно американская пресса играет в драматическом киносюжете роковую роль. А американские спецслужбы готовы героя закопать.

Сюжетная основа — реальные события 1996 года в Америке, когда во время Олимпиады в Атланте простой охранник, несправедливо уволенный из полиции, обнаруживает заложенную террористом бомбу. Успевает сообщить и тем самым спасает жизни очень многих людей. Однако по ходу расследования подозрения падают на самого охранника. Мол, психологический портрет парня таков, что именно он и мог заложить бомбу, чтобы потом прослыть героем.

Активная журналистка версию коварно подхватывает, а утром – уже сенсация и травля. Хищная пресса беспардонно гнет свою линию, а правоохранители с ней заодно. Спецслужбы действуют с бездной низости, сознательно заманивают героя в ловушки с целью доказать виновность невиновного. Уже потом выяснится, что парень чист. Но как в Америке никто так и не извинился перед тем самым настоящим охранником, что обнаружил бомбу в Атланте, а он прошел через весь этот ад превращения в изгоя — со всей безнадежностью положения — так и сейчас — намекает Клинт Иствуд — никто перед Трампом в Америке еще не извинился за пустые обвинения, что были развеяны до сих пор. И, похоже, не извинится после провала импичмента.

Для американских демократов герой фильма — подозрительный белый, из тех, кого называют "дубленый загривок", простой трудяга из глубинки. Как раз электорат Трампа. В общем, Клинт Иствуд — словно в своих давних и уже запрещенных политкорректностью ковбойских фильмах – палит от бедра.