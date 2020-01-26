Рельсовая эволюция: Россия поможет Индии

Автор: Дмитрий Киселёв

26 января Индия отмечает День республики. 70 лет назад страна окончательно рассталась со статусом британского доминиона и стала независимой республикой. По традиции в этот день в Нью-Дели проходит красочный военный парад с участием подразделений Вооруженных сил в праздничной форме, военной техники, авиации и даже кавалерии на верблюдах.

Индии есть чем гордится. Страна — чемпион мира по темпам экономического роста среди крупнейших государств планеты. Быстрее Китая. Да и по населению Индия стремительно догоняет его.

При этом напоминания о прошлом британском господстве в Индии повсюду. Взять хотя бы сеть железных дорог, построенную англичанами для более удобного грабежа индийской колонии. Сейчас это самая загруженная железная дорога в мире, при этом сильно устаревшая и требующая модернизации. Россия участвует.

Автор: Дмитрий Мельников

Парадным строем по центральному проспекту Нью-Дели шествие открывает знаменитый конный полк гвалиорских улан. Таким ежегодным масштабным парадом в Индии чествуют Конституцию страны — самую объемную в мире — чем индийцы очень гордятся.

Один из главных государственных праздников. 70 лет назад 26 января 1950 года независимая Индия провозгласила себя республикой, перестав быть доминионом в составе британского содружества. С этого же дня свой отчет ведет и индийская Конституция.

Основной закон Индии изначально составлялся на двух языках — хинди и английском. Уходя, англичане оставляли после себя не только структуру управления бывшей колонией некогда разрозненных княжеств, но и свой язык как второй государственный. Вторым объединяющим фактором стала индийская железнодорожная сеть.

Именно после открытия Великой индийской железной дороги 1872 году главный герой романа Жюля Верна Филеас Фогг решился на пари, что обернется вокруг света за 80 дней. Именно британцам и экспорту хлопка-сырца из Индии в Англию страна обязана появлению железнодорожной сети, которая сегодня превратилась в одну из самых загруженных транспортных паутин в мире.

Уже к началу ХХ века сеть индийских железных дорог стала пятой по величине в мире. А паровые локомотивы начали производить в самой Индии. Наследие тех лет — сразу несколько уникальных железнодорожных веток, которые бережно сохранены и до сих пор перевозят пассажиров.

Один из трех десятков объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Индии — узкоколейка в предгорье Гималаев, которая соединяет города Калку и Шимлу. Под особую охрану этот маршрут попал не только из-за уникальных технических решений, не только из-за сохранившихся вагонов почти вековой давности, а в первую очередь из-за вида, который открывается пассажирам во время этого пятичасового путешествия.

Длинна маршрута — всего 100 километров, но на высоте боле 2000 метров над уровнем моря развить скорость более 30 километров в час невозможно. И сегодня игрушечные на вид вагоны тянет такой же музейный дизельный локомотив.

Железнодорожная колея — 75 сантиметров. Всего же в Индии работают линии с четырьмя видами колей, и это — обратная сторона массового строительства железнодорожных веток в начале прошлого века.

"Когда главный инженер стройки ошибся при соединении тоннелей и задержал сроки запуска движения, британское правительство выписало ему символический штраф в 1 пенс. Однако он чувствовал свою вину. Чтобы избежать позора, свел счеты с жизнью в этом самом тоннеле. Теперь тоннель носит его имя", — рассказал Кришан Кумар, директор железной дорои в Шимле.

Сегодня железные дороги в Индии — четвертые по протяженности и самые загруженные в мире: 7 миллиардов пассажиров и полтора миллиарда тон грузов в год. Просто прийти в кассу и купить билет на ближайший поезд в соседний город или штат в Индии невозможно. Самый доступный по стоимости и самый перегруженный вид транспорта — для приобретения копеечного билета надо заранее встать в лист ожидания или воспользоваться квотой, если ты военнослужащий, государственный чиновник, студент или иностранец.

Но Индия не была бы самой собой, если бы здесь рядом не существовали арахика и прогресс, бедность и показное богатство. Уже семь лет подряд в рейтинге самых роскошных поездов мира побеждает дворец на колесах "Махараджа Экспресс". Роскошные номера-купе со всеми удобствами, рестораны, Интернет и вечерние котельные программы. Поездка — в зависимости от уровня купе — обойдется от 4 до 12 тысяч долларов за место.

Объединить нацию железные дороги Индии сумели не только в географическом, но и в культурном измерении. Драматичные повороты сюжетов десятков болливудских фильмов происходят на фоне проносящихся мимо деревень, полей и лесов Индии. И, конечно, дорожная песня и любимые индийцами танцы — обязательные для любой успешной киноленты.

Полная электрификация железнодорожных линий — одна из главных целей, которые ставит перед собой индийские власти. Лишь 60% путей в стране могут обслуживаться электролокомотивами. Да и большие скорости, когда каждую минуту на пути может выйти корова или даже слон, машинистам развивать запрещают.

Одна из немногих скоростных трасс в Индии соединяет столицу со священным для всех индуистов городом 2 тысяч храмов — Варанаси. "Проект-18" или поезд "Привет, Индия!" — скоростную белоснежную гордость страны благословляет на выходе в первый рейс премьер-министр Нарендра Моди.

Сам индийцы честно называют этот поезд "полускоростным". Скорость движения — 160 километров в час. Но по сравнению с большинством индийских составов, чья средняя скорость не перевешает 30 километров в час, этот — настоящая ракета. Железнодорожные власти Индии говорят о начале новой транспортной эры в стране.

На фоне большинства составов, где в купе самого низшего – третьего — класса пассажиры сидят, стоят и лежат друг у друга на головах, а температура летом поднимается до 50 с лишнем градусов, этот проект — возможное лицо будущего железнодорожного сообщения Индии.

Повышение безопасности и цифровизация — следующий шаг в рельсовой эволюции. Помощь в этом Индии предложила Россия. В РДЖ готовы внедрить здесь системы управления движением поездов и продажи билетов.

"Никакой другой транспорт в обозримой перспективе не сможет удовлетворить растущий пассажиропоток Индии. И мы рассчитываем, что Россия, как и другие страны мира, сможет поучаствовать в модернизации нашей железной дороги", — сказал министр путей сообщения Индии Пиюш Гоял.

Сейчас РЖД уже ведут в Индии реконструкцию и модернизацию железнодорожной линии Нагпур — Секундерабад, скорость движения поездов на которой после завершения работ будет достигать 200 километров в час. Однажды такие совместные проекты, как цифровизация транспорта, позволят создать и единое пространство для транзитных потоков из Индии в Россию и далее в Европу по самому быстрому и экономичному маршруту.