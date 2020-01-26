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26 января 202022:52 Екатерина Грачева

Антарктида не прощает ошибок

Антарктида не прощает ошибок

Наступивший год в России объявлен Годом Антарктиды. 200 лет назад — 28 января 1820 года — российские мореплаватели открыли шестой континент Земли — Антарктиду. Тогда участники русской кругосветной военно-морской экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева увидели в тумане стену из льда, что преградила им путь. Основательно на Южный полюс планеты Россия пришла спустя полтора столетия, когда советские полярники впервые ступили на антарктическую землю, а точнее на лед. Уникальные цветные кадры хроники этого исторического события — в материале дочери полярника-исследователя Антарктиды Екатерины Грачевой.

Если Лазарев и Беллинсгаузен открыли Антарктиду для всего мира, то первыми нашими людьми, кто ступил на континент, были участники советской антарктической экспедиции. В ночь на 5 января 1956 года дизель-электроход "Обь" подошел к бухте Депо. В 4 часа утра по веревочной лестнице спустился на лед спустился первый человек нашей страны. Это был Игорь Грачев, мой отец.

"Никто и никогда не высаживался на этот континент. Лазарев и Беллинсгаузен не высаживались, участники китобойной флотилии Слава не высаживались. Участники советской экспедиции были первыми людьми",- отметил Валерий Лукин, бывший начальник российской антарктической экспедиции.

"Это было действительно всесоюзное мероприятие. Отбор был жесточайший. Отбирали лучших", — сказал академик РАН, гляциолог Владимир Котляков.

После смерти отца в 2014-м я начала поиски последних живых участников этой экспедиции. И вот итог: из 425 человек 200-летие Антарктиды отметят трое.

Николай Палеев — ему — 90 — в шутку называет Владимира Котлякова "юнцом". Тот моложе на два года и шел в Антарктиду уже вторым рейсом. Палеев был врачом в первой Комплексной антарктической экспедиции (КАЭ) и головой отвечал не только за здоровье полярников, но и за стратегические запасы медицинского спирта.

Александр Лисицын — 96 лет. В первой экспедиции он вызволял корабли из ледового плена с помощью тротила. Был в ответе за тонны взрывчатки.

До сегодняшнего дня я видела только черно-белую хронику того похода, хотя от отца знала, что кинооператор Александр Кочетков вез с собой в Антарктиду цветную пленку и снимал почти каждый день. А значит, нужно искать по крупицам эту бесценную историческую хронику. В этом нам помогают родственники полярников. Реставрация занимает больше года.

Антарктида ошибок не прощает. На острове Буромского — свыше 40 захоронений наших полярников. Первой жертвой комплексной экспедиции СССР был тракторист Иван Хмара.

"Отец рассказывал, как совершенно случайно снял эти кадры. Он увидел, как трактор уходит под лед, и перед ним был выбор, продолжить снимать или нет. И он решил снимать", — вспоминает Александр Кочетков, сын кинооператора первой КАЭ.

"Я телеграмму ему туда отправила, что у нас сын родился Володя. И на следующий день приходит извещение. Мама пошла на почту, возвращается вся заплаканная. Говорит, что Вани больше нет", — сказала Валентина Хмара, вдова Ивана Хмары.

"Самое страшное — это не природные катаклизмы, а сообщать матерям, женам, отцам, что их родственники погибли и больше не вернутся. Я говорил это семнадцать раз", — отметил Валерий Лукин.

В преддверии 200-летия Антарктиды нам было важно самим побывать на шестом континенте, увидеть, в каких условиях живут наши полярники, кто у них соседи. Сегодня у России 5 круглогодичных станций. В этом году нашему храму Святой Троицы на станции "Беллинсгаузен" будет 16 лет. Станция "Восток" по-прежнему держит первенство по числу установленных рекордов. А в этом году сюда из России привезут самый современный зимовочный комплекс.

"Помните "Белое солнце пустыни"? За державу обидно. Мы обязаны сделать эту станцию. Она — самая уникальная из всех. Минус 89,2. Если не ошибаюсь, здесь зафиксирована самая низкая температура", — пояснил Леонид Михельсон, инвестор проекта "Восток".

На континенте, куда въезд оружию закрыт, самоутверждаться страны, как и полвека назад, могут исключительно победами научными. Именно по Антарктиде высчитывают прогноз погоды, по координатам, снятым здесь, летают самолеты, здесь скрыты 70% всех мировых запасов пресной воды, а главное — чтобы в эти воды окунуться, не нужно оформлять визу.

Текст: "Вести недели"

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