Две девочки погибли, провалившись на реке под лед

В Курске в воскресенье в реке Сейм погибли две девочки. Как рассказал очевидец, школьницы продавили лед и упали в воду.

Пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщила, что спасатели и водолазы нашли тела в 17:57 и 18:18. Как стало известно "Интерфаксу", девочкам было 9 и 10 лет.