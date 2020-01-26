До изоляции Ухань успели покинуть пять миллионов человек

Эпицентр нового коронавируса – китайский город Ухань покинули 5 миллионов человек. Они успели выехать до того, как власти закрыли город на карантин.

Однако их отъезд был связан не только с болезнью, приближался Новый год по лунному календарю, а в это время китайцы стараются навестить близких.

Сейчас в городе находятся 9 миллионов жителей. 2 тысячи 700 человек находятся под медицинским наблюдением, врачи предполагают, что приблизительно у тысячи из них диагноз подтвердится. Ранее в городе были зарегистрированы 533 случая заражения, передает "Интерфакс".

Вспышка неизвестной пневмонии была зарегистрирована в декабре 2019 года в городе Ухань. 31 декабря китайские власти поставили в известность Всемирную организацию здравоохранения о распространении нового типа коронавируса.

Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним официальным данным, только в Китае известно о почти 2 тысячах зараженных. 56 человек скончались. Есть заболевшие в Европе, США, Азии, Австралии.