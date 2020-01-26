Поклонская заинтересовалась доходами "шутника" Игнатьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает необходимым проверить все источники доходов и расходы главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных машин.

Выступив с такой инициативой, Поклонская сослалась на свое образование "Необходимо провести проверку всех источников его доходов, расходов — как нас учили на прокурорских факультетах", — цитирует высказывание депутата РИА Новости.

Она предположила, что в ходе проверки могут "всплыть" дома, усадьбы, дорогие машины, которые сложно купить на губернаторскую зарплату. В то же время депутат не исключает, что имущества у Игнатьева окажется минимум.

"Давайте уважать друг друга — мы и так в сложное время живем", — призвала Поклонская.

Ролик, на котором видно, как глава Чувашии вынудил сотрудника МЧС, подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин, появилось ранее в соцсетях. В МЧС Чувашии эпизод назвали "дружеской шуткой", однако глава министерства Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым. В "Единой России", членом которой является глава региона, пообещали рассмотреть ситуацию на ближайшем заседании комиссии по этике. А секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что будет поставлен вопрос об исключении Игнатьева из рядов партии и о его соответствии занимаемой должности.

Супруга Игнатьева назвала инцидент ерундой. По ее мнению, опубликованное в соцсетях видео "переделано, форматировано" и специально смонтировано так, чтобы вызвать возмущение действиями главы республики.