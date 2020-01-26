Хоккейный СКА в упорной борьбе одолел в Санкт-Петербурге "Торпедо"

Матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и нижегородским "Торпедо" завершился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Армейцы уверенно вели с разницей "+3", но в концовке встречи гости едва не совершили камбэк. Но все же питерцы удержали победу – 4:3.

СКА постепенно наращивал преимущество в течение двух периодов. Морозов в первом, Кузьменко, Якупов и Ожиганов во втором привели счет перед заключительной 20-минуткой к 4:1 в пользу хозяев (у гостей отличился Шенфельд).

Однако, как оказалось, торпедовцы вполне способны возродить интригу и поиграть на нервах у фаворита. На 53-й минуте Белевич забил второй гола, а на 58-й Баранцев – третий и заключительные полторы минуты СКА изо-всех сил удерживал ставшее вдруг минимальным преимущество. Благо для питерцев, что это удалось сделать.