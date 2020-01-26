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26 января 202020:03

Голословно обвиненные в шпионаже российские дипломаты покинули Болгарию

Global Look Press

Обвиненные в шпионаже и объявленные нежелательными персонами российские дипломаты покинули Болгарию. Об этом сообщает ТАСС.

Решение об их выдворении София приняла в пятницу, 24 января, дав на отъезд двое суток. МИД РФ подчеркнул, что никаких доказательств причастности граждан России к преступлениям болгарская сторона не предоставила. Местная прокуратура лишь заявила, что деятельность дипломатов касалась выборов и сферы энергетики.

Россия выразила сожаление в связи со случившимся, оставив за собой право ответить на демарш Болгарии.

Не одна София на этой неделе присоединилась к антироссийской "шпиономании" – в субботу токийская полиция выдвинула схожие обвинения в адрес российских дипломатов. По этому поводу Москва так же выразила сожаление.

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