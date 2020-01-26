Вернувшегося из Китая россиянина госпитализировали в специнфекционку

В Краснодаре экстренно госпитализировали россиянина, прилетевшего в воскресенье, 26 января, авиарейсом из китайского города Санья.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора, медики, осматривавшие всех пассажиров рейса, определили, что у одного из мужчин повышена температура.

Его сразу же отправили в Специализированную клиническую инфекционную больницу. Там ему поставили диагноз "ОРВИ".

Пока заболевший россиянин, который является жителем Краснодарского края, находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь, пишет "Интерфакс".

Накануне в Москве госпитализировали восьмерых граждан Китая с подозрением на коронавирус. Но тревога оказалась ложной: у семерых диагностировали ОРВИ, у восьмого — ангину.