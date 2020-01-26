Президент СБР Драчев: 26 гонок без медалей? Это не провал

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев после завершения этапа Кубка мира в словенской Поклюке, где сборная нашей страны продлила серию без наград до рекордных 26 гонок, отметил, что не стал бы глубоко исследовать цифры антирекорда. "Это не провал", — констатировал президент СБР.

"К этой серии я отношусь спокойно, это ни в коем случае не провал, — цитирует Драчева ТАСС. – Нужно учитывать и состояние нашего лидера Александра Логинова, которого преследуют проблемы с рукой. Кроме того, в этом сезоне он уделяет много времени семье, что нормально: он женился, у него родилась дочь".

По мнению чиновника, "отрицательный результат – тоже результат": "На сегодня эти цифры отражают результат нашей работы. Будем анализировать. Если мы сумели за достаточно короткий период растерять все достижения, то так же реально и догнать".

При этом Драчев кое-что сознательно недоговаривает: "Мы знаем, что пошло не так после этапа в Австрии и новогоднего перерыва, но на публику эту информацию выносить не хотелось бы. Мы разобрались, где была допущена ошибка и в чем проблема, теперь нам надо постараться исправить ситуацию до чемпионата мира".