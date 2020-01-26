Отец бросил детей в Шереметьеве, оставив записку и документы

В московском Шереметьеве сотрудники обнаружили двух мальчишек 5 и 8 лет без присмотра взрослых. Их накормили и передали полицейским, а вот тем уже удалось установить, что ребята прилетели с отцом из Хабаровска самолетом авиакомпании "Россия". Потом отец ушел.

При себе у детей оказались рюкзаки, где в числе прочего находились свидетельства о рождении и записка от отца.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, передает ТАСС.