Причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина установит вскрытие

Предварительная причина смерти известного московского священника, настоятеля храма Феодора Студита, протоирея Всеволода Чаплина, как ожидается, будет установлена в понедельник, 27 января.

Сейчас тело отца Всеволода находится в церковной больнице святителя Алексея, там же будет проведено вскрытие.

Одним из понятых при установлении факта кончины священника выступил глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, пишет "Интерфакс".

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая сказала, что члены ОП относились к Всеволоду Чаплину с огромным уважением, он пропускал через себя все происходящие вокруг события и остро их переживал. Отец Чаплин также был членом Общественной палаты.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам религиозных объединений Сергей Гаврилов отметил, что протоиерей Всеволод Чаплин обладал фонтанирующей энергией и оптимизмом. По мнению Гаврилова, многим семинаристам, которые готовят себя к служению, было бы полезно воспользоваться его опытом "нескучного" человека. Депутат добавил, что Чаплин исполнял свой долг настоятеля, священника, в полном объеме.

Настоятель храма Святого Феодора Студита, бывший председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин скончался 26 января на 52-м году жизни. В этот же день стало известно о смерти почетного настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протопресвитера Матфея Стаднюка. Одному из самых известных клириков РПЦ было 94 года.