Премьер Нидерландов извинился перед еврейской общиной

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения еврейской общине за пассивность голландских властей во время Второй мировой войны.

Выступая в воскресенье в Амстердаме по случаю национального Дня памяти жертв Холокоста, Рютте признал, что руководство Нидерландов не смогло стать "гарантом справедливости и безопасности" во время преследования евреев.

По словам премьера, некоторые правительственные чиновники отказывались подчиняться нацистским оккупантам, но "просто делали то, что им говорили". "В целом, этого было недостаточно. Слишком мало защиты, слишком мало помощи", — признал Рютте.

Он отметил, что извинения важно принести сейчас, пока "последние жертвы тех событий" еще живы, пишет ТАСС.

Согласно статистике, из 140 тысяч евреев, проживавших в Нидерландах, после Второй мировой войны в живых осталось около 38 тысяч человек.