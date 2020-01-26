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26 января 202021:05

Эпидемия коронавируса: глава ВОЗ отправился в Китай

AP Images / Ahn Young-joon

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус отправился в Китай, чтобы встретиться с властями и экспертами по поводу нового коронавируса. Об этом он написал твит.

Вспышка неизвестной пневмонии была зарегистрирована в декабре 2019 года в городе Ухань. 31 декабря китайские власти поставили в известность Всемирную организацию здравоохранения о распространении нового типа коронавируса.

Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По официальным данным, только в Китае известно более чем о 2000 зараженных. 57 человек скончались. Заражение подозревается еще у 2,7 тысячи человек, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР. Есть заболевшие в Европе, США, Азии, Австралии.

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