Эпидемия коронавируса: глава ВОЗ отправился в Китай

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус отправился в Китай, чтобы встретиться с властями и экспертами по поводу нового коронавируса. Об этом он написал твит.

Вспышка неизвестной пневмонии была зарегистрирована в декабре 2019 года в городе Ухань. 31 декабря китайские власти поставили в известность Всемирную организацию здравоохранения о распространении нового типа коронавируса.

Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По официальным данным, только в Китае известно более чем о 2000 зараженных. 57 человек скончались. Заражение подозревается еще у 2,7 тысячи человек, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР. Есть заболевшие в Европе, США, Азии, Австралии.