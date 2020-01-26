В Польше обнаружили останки летчиков, сбитых над Освенцимом

В Польше обнаружили останки советских летчиков, самолет которых был сбит над Освенцимом в январе 1945 года, передает канал "Россия 24".

Подобные находки для Польши редкость. Практически всех советских солдат отыскали и перезахоронили сразу после войны. Установлено, что в бомбардировщике находились пять человек, спастись удалось только командиру. Он вовремя катапультировался, но позже попал в плен.

Остальной экипаж погиб.

"Этот самолет вошел в пике, началась перегрузка, люди боролись за свою жизнь. Они пытались выбраться. И создается впечатление, что троим все-таки удалось выпрыгнуть, потому что мы обнаружили их останки в характерном положении и с ужасными травмами ног", — сообщил руководитель археологических работ Олаф Попкевич.