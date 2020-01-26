Римское дерби Серии "А" между "Ромой" и "Лацио" завершилось ничьей

В чемпионате Италии по футболу сыграны очередные матчи, центральным из которых, безусловно, был поединок двух столичных команды – "Ромы" и "Лацио". Независимо от положения в таблице римское дерби традиционно проходит зажигательно. Не стал исключением и нынешний матч, в котором зафиксирована ничья – 1:1.

Команды находятся в турнирной таблицы нынешнего розыгрыша Серии "А" рядом, однако их разделяют 7 очков. Положение не изменилось и после очной встречи, в которой счет отрыли номинальные хозяева из "Ромы" – отличился на 26-й минуте Джеко. "Лациале" отыгрались через 8 минут голом Ачерби, но в дальнейшем счет не изменился.

"Лацио" сохранил 3-е место (46 очков), "Рома" – четвертая (39). Лидирует "Ювентус" (51 очко), который позднее в воскресенье, 26 января, сыграет в гостях с "Наполи". Второе место у миланского "Интера" (48), который несколькими часами ранее не смог одолеть дома "Кальяри" (1:1) и после игры в полном составе отказался общаться с прессой.