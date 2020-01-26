"Ливерпуль" не смог выиграть у клуба третьей лиги в Кубке Англии

В розыгрыше самого старого в истории футбола турнира – Кубка Англии, — состоялась мини-сенсация, авторами которой стали игроки скромного клуба третьей английской лиги "Шрусбери Таун". Играя против победителя Лиги чемпионов и лидера премьер-лиги "Ливерпуля" "львы" добились ничьей – 2:2.

"Бумажный" фаворит приехал в гости к середняку Лиги 1 (третий по силе дивизион чемпионата Англии) не в самом оптимальном составе, не без оснований полагая, что и так сумеет выиграть. И дело спорилось: в начале второго тайма "красные" вели 2:0 после гола Джонса и автогола Лава. Но затем форвард "Шрусбери" Каммингс провел два мяча в ворота команды Юргена Клоппа и теперь "Ливерпулю" предстоит переигровка этой встречи на своей поле.

Параллельно провели кубковые матчи два клуба из Манчестера: "Сити" на домашнем "Этихад Стадиум" разгромил "Фулхэм" – 4:0 (два гола на счету Габриэла Жкезуса). А "Юнайтед" камня на камне не оставил от обороны "Транмер Роверс", играющего в Лиге 1, – 6:0.