В центре Москвы машина упала в Яузу

Легковая машина упала в реку Яуза в центре Москвы. Водителя вытащили из воды и передали медикам.

ЧП произошло в воскресенье, 26 января, в районе дома номер 13 на Рубцовской набережной. По словам очевидцев, автомобиль пробил ограждение и "улетел" в реку.

На место происшествия выехал пожарный кран-манипулятор, который достанет со дна реки утонувший автомобиль, пишет РИА Новости.