Вместе с Кобе Брайантом погибли четыре его дочери

В авиакатастрофе в калифорнийском городе Калабасас неподалеку от Лос-Анджелеса вместе со знаменитым баскетболистом Кобе Брайантом погибли четыре его дочери. По данным инсайдеров в отделе полиции, Наталья, Бьянка, Джианна и Капри находились на борту вертолета вместе с отцом.

То, что экс-баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерз" Брайант погиб вместе с четырьмя дочерьми, утверждает только одно издание — ABC News. Впрочем, остальные источники пока хранят молчание. Как могло случиться, что вместе со спортсменом были только дочери, но не было жены Ванессы, источники в полиции не сообщают.