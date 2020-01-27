Три реактивных снаряда упали на территории посольства США в Багдаде

Вечером в воскресенье, 26 января, на территории посольства США в Багдаде упали три реактивных снаряда. Один из них поразил ресторан дипломатической миссии. Об атаке сообщает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на источник в службе безопасности.

За несколько часов до этого телеканал "ас-Сумария" сообщил, что три реактивных снаряда упали недалеко от "зеленой зоны" Багдада, в которой находятся посольства и правительственные учреждения.

"Зеленая зона" Багдада периодически становится мишенью ракетных обстрелов, напоминает РИА Новости. Так, 9 января на территории "зеленой зоны" упали две ракеты "Катюша". В результате сработал сигнал воздушной тревоги, в том числе и у посольства Соединенных Штатов Америки. Как правило, подобные инциденты не приводят к жертвам среди населения и не причиняют существенного ущерба.