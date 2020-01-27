Полиция подтвердила смерть Брайанта и его дочери Джианны

Непрерывно поступают все новые и новые данные по катастрофе вертолета, на котором летел бывший баскетболист клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерз" Кобе Брайант. Официально полиция пока подтвердила только смерть самого спортсмена и его13-летней дочери Джианны. По остальным жертвам информация противоречивая.

Вертолет разбился близ калифорнийского городка Калабасас, что неподалеку от Лос-Анджелеса. Смерть Брайанта правоохранители подтвердили сразу, а затем стали поступать данные, что в геликоптере вместе с баскетболистом находились еще, по меньшей мере, четыре человека. Как сообщил ABC News, вместе со спортсменом погибли его четыре дочери.

Однако, не опровергая этих данных, полиция сообщила, что точно в вертолете вместе с Кобе находилась его 13-летняя дочь Джианна, которая вместе с отцом летела в баскетбольную академию, которую основал Брайант, сообщает TZN. Девочка летела в сопровождении отца на тренировку.