СМИ: жительница Талицы постирала в машинке новорожденного младенца

По сообщениям СМИ, в поселке Талица под Екатеринбургом многодетная мать постирала в стиральной машине своего новорожденного ребенка. Она уверяет, что в результате преждевременных родов младенец появился на свет мертвым. Неизвестно, почему она решила засунуть его в стиральную машину.

Это были четвертые роды женщины, сообщает Life.Ru. Они начались ночью, роженица не стала никого будить. Утром проснулся супруг и увидел, что женщина вся в крови, а младенец мертв. Он обратился в полицию.

Известно, что на учете в женской консультации жительница Талицы не состояла. Она работает в парикмахерской. Соседи и знакомые отзываются о ней как о положительной, нормальной женщине, не склонной к странному поведению.

Был ли младенец мертворожденным или он погиб в стиральной машине, установит экспертиза. От этого зависит тяжесть наказания. Официальных комментариев от правоохранителей и Следственного комитета не поступало.