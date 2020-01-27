"Ювентус" притормозил: "Старая синьора" проиграла "Наполи"

Матчем в Неаполи между местным клубом "Наполи" и туринским "Ювентусом" завершилась программа 21-го тура футбольного чемпионата итальянской Серии "А". Ранее стало известно, что преследователи "Юве" притормозили, сделав ничьи, а сама "Старая синьора" уступила неаполитанцам со счетом 1:2.

Как уже сообщали Вести.Ruнесколькими часами ранее идущий в чемпионате Италии вторым миланский "Интер" сыграл вничью 1:1 с "Кальяри", а занимающий третье место "Лацио" довольствовался тем же результатом в римском дерби против "Ромы". "Юве" мог в случае победы оторваться от конкурентов. Но "Наполи" не позволил.

И это при том, что в первом тайме небольшое территориальное преимущество имели гости, хотя большей частью игра проходила в середине поля. Она была тягучей и со множеством фолов, так что результат 0:0 был закономерен. Но во второй половине встречи хозяева активизировались и дважды добились успеха: забивали Зелиньский и Инсинье. В самом конце матча Криштиану Роналду "размочил" счет, но не более того.

У "Старой синьоры" после поражения осталось 51 очко, у "Интера" – 48, "Лацио" уверенно занимает третью строчку, имея 46 баллов. Далее в шестерке лучших "Рома" (39 очков), "Аталанта" (38) и "Кальяри" (31). "Наполи", набрав 27 турнирных баллов, вернулся в Топ-10 серии "А".