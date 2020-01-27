"Пока дети не по карману": почему Виктор Гаврилов бросил своих сыновей в Шереметьево

Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова взяла под контроль ситуацию с мальчиками, которых в аэропорту Шереметьево оставил отец. Двух братьев обнаружили в терминале D. В рюкзаке нашли записку. Что в ней?

Вот они, брошенные собственным отцом одни в чужом городе. Двух братьев, закутанных в куртки, сотрудники линейной полиции аэропорта Шереметьево почти бегом несут в автомобиль, чтобы передать в медицинское учреждение.

"Дети находились под наблюдением сотрудников полиции. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по нахождению отца мальчиков", — рассказала инспектор по делам несовершеннолетних линейного управления МВД России по аэропорту Шереметьево Наталья Ковырялова.

Полицейским дети рассказали, что в Москву прилетели вместе с отцом из Хабаровска. После приземления он оставил их в терминале D, а сам исчез. Не потерялся, а скрылся. В рюкзаке, который остался у братьев, — документы на обоих мальчиков, копия документов отца — там указан 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов. И записка: "Еще вернусь, а пока дети не по карману".

"При мальчиках были обнаружены вещи, документы, свидетельство о рождении и записки, предположительно, от отца. Потому что были оставлены копии об установлении отцовства и копия паспорта. Мужчина сообщал, что в связи с финансовыми трудностями он не может заботиться о детях. Просил позаботиться о них и не разлучать их. Написал в записке, что он, предположительно, их сможет в скором времени забрать. Сейчас малыши будут доставлены в больницу для прохождения обследования. Будут сдавать анализы. Мы уже связались с уполномоченным Хабаровского края, откуда, предположительно, дети. Сейчас будем искать родственников и маму", — комментирует случившееся уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.

К слову, в этой семье оставлять детей, по всей видимости, дело привычное. Мальчики рассказали, что подобное уже было и раньше.

"После того, как будут найдены родственники и выяснены все обстоятельства оставления детей, будет понятно, какое решение нужно будет принять максимально в интересах этих ребят. Конечно, теперь мы мальчиков не оставим. Самое главное — чтобы они как можно скорее оказались в любящей семье", — отмечает уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.

Мальчики сейчас в больнице. С ними будут работать психологи.