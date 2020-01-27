Смерть Брайанта: матчи в НБА начинаются минутой молчания

Клубы североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации, которые проводят очередные матчи регулярного чемпионата вечером воскресенья, 26 января, начинают свои встречи с минуты молчания в память звезды НБА начала нынешнего века Кобе Брайанта, погибшего в катастрофе вертолета.

"Все команды Лиги почтили память Кобе Брайанта перед началом воскресных игр", — сообщает телеканал CNN. Как уже сообщали Вести.Ru, полиция и городские власти калифорнийского городка Калабасас подтвердили гибель Брайанта, его 13-летней дочери Джианны и еще троих человек, включая пилота вертолета, с которым произошла катастрофа.