Валентина Матвиенко стала лауреатом премии "Хранитель памяти"

"Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности, попытки замолчать эти события недопустимы и безнравственны". Так говорится в телеграмме, которую Владимир Путин направил участникам мемориального вечера, приуроченного к Международному дню памяти жертв Холокоста.

На мемориальном вечере прошла церемония вручения премии "Хранитель памяти" — за особый вклад в сохранение памяти о жертвах этой трагедии. Лауреатами стали волонтер Анатолий Карнаух, художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, президент фонда "Холокост" Алла Гербер и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает телеканал "Россия 24".