Вместе с Кобе Брайантом погибла его дочь и друзья их семьи

Стали известны имена всех погибших в катастрофе вертолета вместе со знаменитым американским баскетболистом Кобе Брайантом. Жертвами аварии стала его дочь Джианна, товарищ девушки по детской баскетбольной команде, его отец и пилот летательного аппарата.

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее правоохранители калифорнийского городка Калабасас, возле которого случилась трагедия, подтвердили смерть самого Брайанта и еще четырех человек, которые летели вместе с ним. Теперь РИА Новости сообщает, что вместе с дочерью спортсмена на тренировку в основанную им академию летел товарищ Джианны и его отец. Таким образом, к счастью, не подтвердилась информация о смерти в катастрофе всех дочерей Брайанта.