Новости Спорт

Все видео этой рубрики
27 января 202001:50

Вместе с Кобе Брайантом погибла его дочь и друзья их семьи

Вместе с Кобе Брайантом погибла его дочь и друзья их семьи

Стали известны имена всех погибших в катастрофе вертолета вместе со знаменитым американским баскетболистом Кобе Брайантом. Жертвами аварии стала его дочь Джианна, товарищ девушки по детской баскетбольной команде, его отец и пилот летательного аппарата.

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее правоохранители калифорнийского городка Калабасас, возле которого случилась трагедия, подтвердили смерть самого Брайанта и еще четырех человек, которые летели вместе с ним. Теперь РИА Новости сообщает, что вместе с дочерью спортсмена на тренировку в основанную им академию летел товарищ Джианны и его отец. Таким образом, к счастью, не подтвердилась информация о смерти в катастрофе всех дочерей Брайанта.

Сейчас

23:11

Погиб баскетболист Кобе Брайант

22:19

В центре Москвы машина упала в Яузу

20:51

Эпидемия коронавируса: глава ВОЗ отправился в Китай

20:30

Отец бросил детей в Шереметьеве, оставив записку и документы

20:11

Вернувшегося из Китая россиянина госпитализировали в специнфекционку

20:08

Рядом с посольством США в Багдаде взорвались ракеты

19:50

Голословно обвиненные в шпионаже российские дипломаты покинули Болгарию

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Три реактивных снаряда упали на территории посольства США в Багдаде

Три реактивных снаряда упали на территории посольства США в Багдаде

1 час назад
Причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина установит вскрытие

Причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина установит вскрытие

5 часов назад
Полиция подтвердила смерть Брайанта и его дочери Джианны

Полиция подтвердила смерть Брайанта и его дочери Джианны

1 час назад
Эпидемия коронавируса: глава ВОЗ отправился в Китай

Эпидемия коронавируса: глава ВОЗ отправился в Китай

4 часа назад
Тройное "нет" Владимира Путина

Тройное "нет" Владимира Путина

4 часа назад
2019-nCoV может продолжить мутировать

2019-nCoV может продолжить мутировать

3 часа назад
Поправки в Конституцию: что предлагает президент

Поправки в Конституцию: что предлагает президент

5 часов назад
Президент Украины оскорбил израильтян, лидер Эстонии спряталась в Антарктиде

Президент Украины оскорбил израильтян, лидер Эстонии спряталась в Антарктиде

5 часов назад
Команда Мишустина: новый кабмин сразу взялся за работу

Команда Мишустина: новый кабмин сразу взялся за работу

4 часа назад
Мать Иссахар подтвердила, что она написала прошение о помиловании

Мать Иссахар подтвердила, что она написала прошение о помиловании

7 часов назад
Форум в Давосе дал почувствовать вред санкционных войн

Форум в Давосе дал почувствовать вред санкционных войн

4 часа назад
Отец бросил детей в Шереметьеве, оставив записку и документы

Отец бросил детей в Шереметьеве, оставив записку и документы

5 часов назад
Рядом с посольством США в Багдаде взорвались ракеты

Рядом с посольством США в Багдаде взорвались ракеты

5 часов назад
"Ответка" за Трампа: Иствуд "палит от бедра"

"Ответка" за Трампа: Иствуд "палит от бедра"

4 часа назад
Премьер Нидерландов извинился перед еврейской общиной

Премьер Нидерландов извинился перед еврейской общиной

4 часа назад
Рак может быть заразен

Рак может быть заразен

6 часов назад
"Золотой орел": у российского кино все получилось

"Золотой орел": у российского кино все получилось

25.01.2020 21:48
Актеры "Холопа" рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

Актеры "Холопа" рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

25.01.2020 19:18
Бородин: театр вливает энергию в человека и тем самым спасает

Бородин: театр вливает энергию в человека и тем самым спасает

23.01.2020 17:00
Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

22.01.2020 16:46
"Вторжение": новая глава киновселенной

"Вторжение": новая глава киновселенной

22.01.2020 13:29
ЦРУ разоблачило Бандеру. Зеленский отмалчивается

ЦРУ разоблачило Бандеру. Зеленский отмалчивается

3 часа назад
Президент СБР Драчев: 26 гонок без медалей? Это не провал

Президент СБР Драчев: 26 гонок без медалей? Это не провал

4 часа назад
Вернувшегося из Китая россиянина госпитализировали в специнфекционку

Вернувшегося из Китая россиянина госпитализировали в специнфекционку

5 часов назад
Россиянам посоветовали опасаться гриппа, а не коронавируса

Россиянам посоветовали опасаться гриппа, а не коронавируса

5 часов назад
Хоккейный СКА в упорной борьбе одолел в Санкт-Петербурге "Торпедо"

Хоккейный СКА в упорной борьбе одолел в Санкт-Петербурге "Торпедо"

5 часов назад
Поклонская заинтересовалась доходами "шутника" Игнатьева

Поклонская заинтересовалась доходами "шутника" Игнатьева

5 часов назад
Голословно обвиненные в шпионаже российские дипломаты покинули Болгарию

Голословно обвиненные в шпионаже российские дипломаты покинули Болгарию

5 часов назад
До изоляции Ухань успели покинуть пять миллионов человек

До изоляции Ухань успели покинуть пять миллионов человек

5 часов назад
Две девочки погибли, провалившись на реке под лед

Две девочки погибли, провалившись на реке под лед

5 часов назад
Избиение ребенка полицейским из спецотряда попало на видео

Избиение ребенка полицейским из спецотряда попало на видео

6 часов назад
Шайбы Слепышева, Григоренко и Капризова принесли ЦСКА пятую победу кряду

Шайбы Слепышева, Григоренко и Капризова принесли ЦСКА пятую победу кряду

6 часов назад
Много ожогов, лопнуло ухо: стала известна судьба подожженной кошки

Много ожогов, лопнуло ухо: стала известна судьба подожженной кошки

6 часов назад
Пентагон активизировал операции в Сирии

Пентагон активизировал операции в Сирии

6 часов назад
Хоккеисты "Авангарда" забросили шесть шайб в ворота "Металлурга"

Хоккеисты "Авангарда" забросили шесть шайб в ворота "Металлурга"

6 часов назад
Новую "Жизель" из Большого театра увидят в 60 странах

Новую "Жизель" из Большого театра увидят в 60 странах

6 часов назад
Подрыв машины в сирийском Аазазе: есть жертвы и раненые

Подрыв машины в сирийском Аазазе: есть жертвы и раненые

6 часов назад
Путин: преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности

Путин: преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности

6 часов назад
Загоревшийся самолет экстренно сел в Иране

Загоревшийся самолет экстренно сел в Иране

7 часов назад
Шнур готов стать политиком, но с условием

Шнур готов стать политиком, но с условием

7 часов назад
Ограблена квартира нобелевского лауреата Ольги Токарчук

Ограблена квартира нобелевского лауреата Ольги Токарчук

7 часов назад
Мужчина случайно насмерть переехал сына

Мужчина случайно насмерть переехал сына

8 часов назад
"Избавьтесь от нее": компромат с уютного ужина Трампа

"Избавьтесь от нее": компромат с уютного ужина Трампа

9 часов назад
Японцы впали в зависимость от искусственной девочки и других иллюзий

Японцы впали в зависимость от искусственной девочки и других иллюзий

9 часов назад
Пятиэтажка взорвалась из-за брошенной ребенком спички

Пятиэтажка взорвалась из-за брошенной ребенком спички

9 часов назад
Греф не стал скрывать, в какой валюте хранит сбережения

Греф не стал скрывать, в какой валюте хранит сбережения

11 часов назад
Песков рассказал, почему правительство Медведева ушло в отставку

Песков рассказал, почему правительство Медведева ушло в отставку

12 часов назад
Еженедельная программа Вести.nеt от 25 января 2020 года

Еженедельная программа Вести.nеt от 25 января 2020 года

15 часов назад
В России назвали самых популярных "европейцев"

В России назвали самых популярных "европейцев"

25.01.2020 16:57
Зимний Киров. Фотоистория

Зимний Киров. Фотоистория

24.01.2020 09:35
В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

22.01.2020 14:16

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку