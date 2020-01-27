Патриарх Кирилл соболезнует в связи с кончиной протоиерея Чаплина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл соболезнует с связи со скоропостижной кончиной протоиерея Всеволода Чаплина. Патриарх обратился к духовенству, родным и близким усопшего, а также к настоятелям храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, где отец Всеволод был настоятелем.

Протоиерей Всеволод Чаплин умер на 52 году жизни в воскресенье, 26 января. Предварительная причина его смерти будет названа в понедельник, 27 января, после вскрытия.