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27 января 202003:25

В Бразилии число погибших в результате паводков увеличилось до 53 человек

В Бразилии число погибших в результате наводнений в штатах Эспириту-Санту и Минас-Жерайс, вызванных ливнями, увеличилось до 53 человек. Об этом сообщает издание SDN, ссылаясь на управление гражданской обороны страны.

Как уточняется, штат Минас-Жерайс пострадал от дождей сильнее других штатов – в нем погибли 44 человека, в Эспириту-Санту – девять погибших.

По данным властей, числятся пропавшими без вести 19 человек. В 99 городах региона объявлен режим чрезвычайного положения в связи с угрозой продолжения дождей.

В Алегре мэрия объявила об угрозе разрушения плотины из-за скопления воды. Гражданам рекомендуется покинуть опасные территории. Всего в регионе из-за наводнений, селей и оползней свыше 20 тысяч человек покинули свои дома.

По информации Национальной метеорологической службы Бразилии, 24 января в городе Белу-Оризонти (столица штата Минас-Жерайс) выпало рекордное за 110 лет количество осадков – 171,8 миллиметра, сообщает РИА Новости.

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