Число жертв вируса 2019-nCoV выросло до 76

Число жертв вируса 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй выросло до 76. Ранее сообщалось о 56 скончавшихся, передает РИА Новости.

Штамм коронавируса был впервые выделен в декабре 2019 года. Он был обнаружен у пациента из города Ухань в провинции Хубэй. 31 декабря китайские власти оповестили ВОЗ об опасности эпидемии. Город был изолирован, однако до этого его успели покинуть пять миллионов человек.

Из 9 миллионов оставшихся жителей Уханя 2 тысячи 700 человек находятся под медицинским наблюдением. Медики сообщают, что у 1000 из них диагноз, скорее всего, подтвердится.

Всего зарегистрировано 2120 случаев заражения, в том числе в Японии, США, Франции, Канаде, Южной Корее, Непале, Гонконге, Таиланде, Сингапуре, Австралии. Излечено 56 человек.

Ученые считают, что вирус возник путем гомологичной рекомбинации коронавируса летучей мыши и коронавируса змеи. Поначалу вирус 2019-nCoV не передавался от человека к человеку, однако в настоящее время он мутировал и усилил способность к передаче.