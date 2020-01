Смерть Брайанта: возможно, на борту рухнувшего вертолета было 9 человек

Полицейские штата Калифорния и Федеральная авиационная администрация США (FAA) сообщили, что в авиакатастрофе, унесшей жизнь знаменитого баскетболиста Кобе Брайанта и его 13-летней дочери Джианны, может быть больше погибших, чем, как это ранее сообщалось, пять человек.

Офис шерифа округа Лос-Анджелес подтвердил гибель девяти человек при крушении в Калабасасе, сообщает издание "Коммерсант". При этом имена погибших названы не были по простой причине: после падения вертолета, он загорелся и был весь объят пламенем.

The #LA Sheriff's department extends its deepest condolences to the families & friends of the 9 souls lost aboard this tragic helicopter crash in #Calabasas.



Our hearts go out to you in this extremely difficult time. #LASD