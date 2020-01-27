Александр Овечкин: все еще не могу поверить в смерть Брайанта

Хоккеист сборной России, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин весьма эмоционально отреагировал на информацию о гибели легендарного баскетболиста Кобе Брайанта. "Это так тяжело, в это очень сложно поверить просто потому, что я лично его знал", — сказал россиянин.

Как уже сообщали Вести.Ru, утром по американскому времени в воскресенье, 26 января, стало известно, что 41-летний Брайант погиб после аварии вертолёта вместе со своей 13-летней дочерью Джианной. "Он всегда относился ко мне хорошо, когда видел меня, — цитирует Овечкина издание Чемпионат.Com. – Это так тяжело".

Овечкин отметил, что Брайант "был легендой в баскетбольном мире, да и во всём мире": "Я всё ещё не могу в это поверить. Он всегда жал мне руку, он знал, кто я. Помню, когда я сидел на трибуне и ел хот-доги, он показывал на меня пальцем, а я отвечал: "Святой!". Очень тяжело".