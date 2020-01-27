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Коронавирус 28 минут назад

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27 января 202006:01

Число зараженных вирусом 2019-nCoV выросло на треть

Число зараженных вирусом 2019-nCoV выросло на треть

За последние сутки число жертв нового короновируса в Китае возросло до 80. Количество зараженных выросло на треть — их уже более 2700.

Одна из крупнейших сетей питания объявила о закрытии ресторанов по всему Китаю, чтобы сдержать распространение вируса. Иностранные власти принимают решение эвакуировать своих граждан из Китая.

Так, Япония вернет на родину около 700 человек. Их переправят чартерным авиарейсом. Схожее решение принял и премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Об этом заявила министр здравоохранения республики Аньес Бюзен. Союз французских туроператоров рекомендовал туристическим компаниям страны приостановить отправку туристов в Китай.

Из-за вируса власти Китая решили продлить на три дня новогодние каникулы, передает телеканал "Россия 24". Это объясняют стремлением улучшить профилактику и контроль над распространением коронавируса, а также избежать скопления большого числа людей.

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