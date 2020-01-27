Роспотребнадзор подготовил комплекс мер против распространения коронавируса в России

Роспотребнадзор по поручению правительства подготовил комплекс мер против распространения нового коронавируса в России. Ситуация в нашей стране остается на строгом контроле ведомства.

Власти Забайкалья ввели режим повышенной готовности из-за распространения нового коронавируса. Усиленный контроль действует на границе с Китаем.

В Приамурье университеты продлевают каникулы для китайских студентов. Большинство из них уехали на родину и теперь не вернутся в Россию еще как минимум месяц.

В свою очередь прокуратура Приморья взяла под наблюдение работу территориального управления Роспотребнадзора и местных органов власти — оценивается усиление санитарно-карантинного контроля (в том числе — на пограничных пунктах пропуска). Кроме того, сотрудники прокуратуры проверят порядок действий врачей при выявлении вируса.

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 80, напоминает телеканал "Россия 24". Только за последние сутки количество зараженных выросло на треть. Сейчас их уже более 2700. Из-за вируса власти КНР решили продлить на три дня новогодние каникулы. Это объясняют стремлением улучшить профилактику и контроль за распространением коронавируса, а также избежать скопления большого числа людей.