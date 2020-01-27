Берлускони: результаты региональных выборов требуют смены правительства в Италии

Результаты региональных выборов в Италии требуют смены национального правительства. Такое мнение выразил бывший премьер–министр страны Сильвио Берлускони.

Голосование проходило в двух областях — северной Эмилии-Романье и южной Калабрии. Причем, явка была в два раза выше показателей, зафиксированных на выборах 5 лет назад, — порядка 60 процентов.

Пока, по предварительным данным, на юге победа достанется представительнице правых сил Джоли Сантелли, а вот север остается за членом правящей Демократической партии Стефано Боначчини, хотя и с небольшим отрывом от правых кандидатов.

В свою очередь Берлускони уверен, что такие итоги указывают на слабость позиции левых из правящей коалиции — движения "Пять звезд", а значит, и необходимости смены национального правительства, а также поддерживающего его парламентского большинства.