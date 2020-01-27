США требуют от Ирака защитить иностранные дипломатические объекты

Соединенные Штаты Америки потребовали от Ирака защитить иностранные дипломатические объекты. Заявление прозвучало из Госдепартамента после того, как посольство США в Багдаде попало под обстрел.

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на чиновников, по зданию было выпущено пять ракет, три из них достигли цели. В частности, один из снарядов попал в столовую.

В Вашингтоне уверены, что за ударом стоят группировки, поддерживаемые Ираном. В Багдаде уже пообещали найти виновных, сообщает телеканал "Россия 24".

Накануне в столице Ирака прошла акция протеста — местные жители требовали вывода американских войск с территории страны.