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27 января 202007:21

Из-за китайской эпидемии стоимость нефти опустилась до минимумов октября

Из-за китайской эпидемии стоимость нефти опустилась до минимумов октября

Новые сообщения о распространении коронавируса усилили давление на нефтяные цены. Котировки опустились до минимумов с октября.

Баррель смеси Brent утром 27 января стоит уже дешевле 60 долларов, хотя еще буквально пару недель назад котировки были выше 70 долларов, напоминает телеканал "Россия 24". Американская WTI торгуется ниже 53 долларов за баррель. Обвальное падение заставляет крупнейшие нефтедобывающие страны нервничать.

В выходные Саудовская Аравия попыталась успокоить участников рынка. Министр энергетики Королевства Абдулазиз бен Салман заявил, что страна внимательно следит за развитием ситуации, но пока видит ограниченное влияние вируса на глобальный спрос. Верабльные интервенции не смогли поддержать рынок.

Кроме того, дополнительный удар по рынку углеводородов нанесла Бразилия. Страна отказалась не только вступать в ОПЕК, но участвовать в соглашении по ограничению добычи, заявил министр энергетики и горнорудной промышленности Бенито Альберке. Более того, у Бразилии совсем другая цель — наращивать производство нефти и газа и войти в пятерку мировых экспортеров энергоресурсов.

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