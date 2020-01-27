В Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ

В Страсбурге сегодня возобновляет свою работу Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — депутаты начинают зимнюю сессию.

Российская делегация намерена поднять вопрос о трехстороннем механизме по преодолению кризисных ситуаций, сообщает телеканал "Россия 24". Данный механизм предусматривает принятие мер против страны, нарушившей базовые принципы Совета Европы, но при инициативе либо ПАСЕ, либо комитета министров, либо генерального секретаря.

В российской делегации убеждены, что процедура должна носить исключительный характер, а значит, для ее применения необходимо повышение кворума.

Российская делегация намерена поднять вопрос о свободе СМИ в Европе и давлении эстонских властей на агентство Sputnik. Кроме того, Россия представит проект декларации, осуждающей разрушение памятников воинам-победителям во Второй мировой войне и попытки пересмотра истории. Парламентарии также хотят поставить вопрос о нарушении базовых принципов Совета Европы со стороны Украины в отношении русского языка.