В Норильске из-за плохого самочувствия пассажира экстренно сел самолет из Москвы

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Якутск, экстренно сел в Норильске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Мужчине была оказана медицинская помощь, передает ТАСС.

Лайнер принадлежит компании S7. Он вылетел из Домодедово и должен был прибыть в Якутск в 9:30 по местному времени (3:30 по Москве), однако из-за задержки он прибыл в аэропорт назначения в 12:07 (06:07 по Москве).