Мишель Обама получила премию Grammy за свои мемуары

Grammy для Мишель Обамы. Супруга бывшего президента США получила музыкальную премию в номинации "Лучший альбом разговорного жанра". Выдвигалась Мишель Обама со своими мемуарами "Становление", изданными в 2018 году, в том числе и на аудионосителях.

62-я церемония вручения Grammy проходит в Лос-Анджелесе. Награду за лучшую песню года получила Билли Айлиш с композицией Bad Guy, сообщает телеканал "Россия 24".