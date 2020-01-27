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Гибель баскетболиста Кобе Брайанта 4 минуты назад

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27 января 202008:45

Словами не описать боль… Звезды спорта – о смерти Кобе Брайанта

wikipedia.org

В воскресенье, 26 января, стало известно о крушении вертолета на борту которого находился легендарный американский баскетболист Кобе Брайнт, его 13-летняя дочь Джианна, а также друзья их семьи.

Днем ранее Леброн Джеймс обошел Брайанта в списке лучших снайперов в истории НБА. По этому случаю Кобе написал в Twitter: "Продолжаешь двигать игру вперед, Леброн. Респект, брат". Это был его последний твит. На момент написания материала он собрал почти два миллиона лайков.

Сам Леброн узнал о трагедии в полете. В социальных сетях опубликовали видео, на кадрах которого можно увидеть, как Джеймс выходит из самолета "Лейкерс" и не может сдержать эмоций.

"Нет слов, чтобы выразить боль, которую я чувствую в связи с трагичной потерей моей прекрасной Джиджи и моего брата Коби, – написал знаменитый центровой Шакил О'Нил. – Я люблю тебя, и тебя будет не хватать. Мои соболезнования семье Брайанта и семьям других пассажиров на борту. Мне больно прямо сейчас".

"Большинство людей запомнят Коби как великолепного спортсмена, который вдохновил целое поколение баскетболистов – сообщил легенда баскетбола Карим Абдул-Джаббар. – Я всегда буду помнить его как человека, который был намного больше, чем спортсмен".

"Я отказываюсь в это верить. Коби Брайант навсегда" – написал в Instagram президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Andrey Kirilenko (@ak47russ) 26 Янв 2020 в 12:35 PST

"Я шокирован трагическими новостями о том, что Коби и Джинна погибли. Не передать словами, какую боль я чувствую – прокомментировал трагедию Майкл Джордан. – Я любил Коби, он был для меня как младший брат".

На смерть Брайанта отреагировал действующий президент США Дональд Трамп, написав: "Сообщают, что Кобе погиб в авиакатастрофе в Калифорнии. Это ужасная новость". Он подчеркнул, что смерть его дочери делает этот момент еще более трагичным.

Предшественник Трампа Барак Обама тоже не остался в стороне. Экс-глава США выразил соболезнования семье баскетболиста.

"Коби и Джиджи… Это невероятно сложно принять. Я никогда не забуду вашу щедрость и время, которое вы мне дарили в наиболее трудные моменты – написала экс-первая ракетка мира Мария Шарапова. – Я всегда буду благодарна вам. Мое сердце с вами и вашей прекрасной семьей".

Напомним, Брайанту был 41 год, он завершил карьеру в 2016 году. Кобе в течение 20 сезонов выступал в НБА за "Лос-Анджелес Лейкерз", 18 раз был участником "Матча звезд", имел титул самого ценного игрока регулярного чемпионата, дважды был самым ценным игроком финальной серии плей-офф. У него осталась жена и три дочери.

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