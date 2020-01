Словами не описать боль… Звезды спорта – о смерти Кобе Брайанта

В воскресенье, 26 января, стало известно о крушении вертолета на борту которого находился легендарный американский баскетболист Кобе Брайнт, его 13-летняя дочь Джианна, а также друзья их семьи.

Днем ранее Леброн Джеймс обошел Брайанта в списке лучших снайперов в истории НБА. По этому случаю Кобе написал в Twitter: "Продолжаешь двигать игру вперед, Леброн. Респект, брат". Это был его последний твит. На момент написания материала он собрал почти два миллиона лайков.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Сам Леброн узнал о трагедии в полете. В социальных сетях опубликовали видео, на кадрах которого можно увидеть, как Джеймс выходит из самолета "Лейкерс" и не может сдержать эмоций.

LeBron James al enterarse de la muerte de su amigo, Kobe Bryant



¡Sin palabras! 😔



pic.twitter.com/2mM3wU8H36 — Sergio Dipp (@SergioADippW) January 27, 2020

"Нет слов, чтобы выразить боль, которую я чувствую в связи с трагичной потерей моей прекрасной Джиджи и моего брата Коби, – написал знаменитый центровой Шакил О'Нил. – Я люблю тебя, и тебя будет не хватать. Мои соболезнования семье Брайанта и семьям других пассажиров на борту. Мне больно прямо сейчас".

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1 — SHAQ (@SHAQ) January 26, 2020

"Большинство людей запомнят Коби как великолепного спортсмена, который вдохновил целое поколение баскетболистов – сообщил легенда баскетбола Карим Абдул-Джаббар. – Я всегда буду помнить его как человека, который был намного больше, чем спортсмен".

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) January 26, 2020

"Я отказываюсь в это верить. Коби Брайант навсегда" – написал в Instagram президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

"Я шокирован трагическими новостями о том, что Коби и Джинна погибли. Не передать словами, какую боль я чувствую – прокомментировал трагедию Майкл Джордан. – Я любил Коби, он был для меня как младший брат".

На смерть Брайанта отреагировал действующий президент США Дональд Трамп, написав: "Сообщают, что Кобе погиб в авиакатастрофе в Калифорнии. Это ужасная новость". Он подчеркнул, что смерть его дочери делает этот момент еще более трагичным.

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Предшественник Трампа Барак Обама тоже не остался в стороне. Экс-глава США выразил соболезнования семье баскетболиста.

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

"Коби и Джиджи… Это невероятно сложно принять. Я никогда не забуду вашу щедрость и время, которое вы мне дарили в наиболее трудные моменты – написала экс-первая ракетка мира Мария Шарапова. – Я всегда буду благодарна вам. Мое сердце с вами и вашей прекрасной семьей".

Kobe and Gigi💔 This is incredibly difficult to process. I will never forget your generosity, and the time you set aside in some of my most difficult moments. I am forever grateful. My heart is with you and your beautiful family. pic.twitter.com/rnGI8o1p5L — Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 26, 2020

Напомним, Брайанту был 41 год, он завершил карьеру в 2016 году. Кобе в течение 20 сезонов выступал в НБА за "Лос-Анджелес Лейкерз", 18 раз был участником "Матча звезд", имел титул самого ценного игрока регулярного чемпионата, дважды был самым ценным игроком финальной серии плей-офф. У него осталась жена и три дочери.