Новый коронавирус постепенно завоевывает мир

Число жертв нового короновируса в Китае возросло до 80. Только за последние сутки количество зараженных увеличилось на треть. Сейчас их уже более 2800. Как сообщает агентство Reuters, одна из крупнейших сетей питания объявила о закрытии ресторанов по всему Китаю, чтобы сдержать распространение.

Десятки жертв, тысячи зараженных, треть из них – только за последние сутки. Медики предупреждают, что темпы распространения китайского коронавируса могут еще больше ускориться.

Распространяется вирус стремительно. В десятках городов Китая приостановлено транспортное сообщение. Проводится тотальная дезинфекция. С экранов рекламных мониторов людей призывают не спускаться в метро без масок и тщательно мыть руки.

За прошедшую неделю выявлены десятки случаев заражения коронавирусом по всему миру. По данным министерства здравоохранения Японии, в стране неизвестным видом пневмонии заразились 4 человека. На одного больше в США.

Центры по контролю и профилактике заболеваний внимательно следят за вспышкой респираторных заболеваний, вызванных новым коронавирусом, впервые выявленным в Ухане, провинция Хубэй, Китай. Случаи заболевания были выявлены и в Соединенных Штатах, где по состоянию на 26 января 2020 года подтверждено 5 случаев заболевания у путешественников из Уханя в четырех штатах.

Туроператоры из разных стран отменяют путевки в Поднебесную. Крупнейшее в Китае туристическое агентство "Си-трип" запустило программу бесплатного отказа от поездок. Союз французских туроператоров рекомендовал компаниям приостановить отправку групп туристов в Китай, как минимум, до 21 февраля.

Япония и Франция, тем временем, уже приняли решение об экстренной эвакуации своих граждан. "Премьер-министр решил репатриировать всех пожелавших вернуться во Францию граждан. Эвакуация будет проведена в середине следующей недели в координации с китайскими властями. Репатриированные французские граждане будут находиться в центре приема под наблюдением врачей в течение 14 дней", — заявила министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен.

Постепенно возвращаются домой и российские туристы. Татьяна Ши еще до начала эпидемии купила путевку на курортный остров Хайнань, чтобы вместе с супругом провести там медовый месяц. Теперь же приходится планировать досрочное возвращение домой.

"Паника начинается даже на Хайнане. Раньше здесь было тихо и спокойно, то сейчас многие уже разговаривают о том, чтобы купить билеты и уехать к себе на родину", — сказала она.

Дальше всех, однако, пошла Монголия. Власти страны полностью закрыли границу с Китаем, отменили занятия в школе и даже запретили любые публичные собрания.

Между тем, в самом Китае уже приступили к разработке вакцины от коронавируса. В Центре по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщают, что уже удалось выделить вирус, и сейчас идет выборка штамма. Кроме того, над лекарством работают и в России. Сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" разрабатывают две экспериментальные вакцины.