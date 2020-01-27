Россия требуют от ЕСПЧ обеспечить безопасность ценного свидетеля по делу о сбитом "Боинге"

В России ждут от Европейского суда по правам человека ответа по вопросу обеспечительных мер в отношении Владимира Цемаха, заявил адвокат Анатолий Кучерена. В Нидерландах Цемаха считают ценным свидетелем по делу о Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, сбитом над Донбассом в 2014 году.

В 2014 году Владимир Цемах находился в Донбассе, служил на стороне самопровозглашенной Донецкой республики. В Амстердаме считают, что он может пролить свет на трагедию с пассажирским лайнером.

В июне 2019 года Цемаха похитили на территории ДНР и вывезли на Украину. В начале сентября его вместе с журналистом Кириллом Вышинским освободили в рамках обмена между Москвой и Киевом.

Как рассказал телеканалу "Россия 24" Анатолий Кучерена, в ноябре он по просьбе Владимира Цемаха направил в Страсбургский суд жалобу и заявление об обеспечительных мерах.

"Что касается обеспечительных мер, то мы считаем, что они должны быть введены немедленно, поскольку человек находится в опасности. Предыдущие действия, которые были совершены против него, были устрашающие, они были шокирующие. Колоть какие-то уколы, превращать человека в овощ и при этом передвигать его куда-то — это, конечно, для любого человека страх. Поэтому, здесь очень важно, чтобы эти обеспечительные меры как можно быстрее были приняты", — пояснил Анатолий Кучерена.

Адвокат выразил надежду, что Страсбургский суд получит от Нидерландов и Украины объяснения по тем фактам, которые изложены в заявлении Цемаха.

Ранее Цемах рассказал журналистам, что после похищения украинскими спецслужбами он неоднократно подвергся пыткам.

Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над территорией восточной Украины 17 июля 2014 года. При катастрофе погибли все находившиеся на его борту 298 человек: 283 пассажира и 15 членов экипажа.