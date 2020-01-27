Маурицио Сарри: подошли к игре с "Наполи" с неправильным настроем

Бывший наставник "Наполи", ныне главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды от неаполитанцев (1:2) в матче 21-го тура чемпионата Италии.

"Мы были пассивны весь матч, думали, что сможем играть в медленном темпе, – приводит слова Сарри Football Italia. – Это была плохая игра, мы подошли к ней с неправильным настроем. Мы поставили "Наполи" в такое положение, что им нужно было сделать минимум, чтобы победить".

"Больно ли мне проигрывать своей бывшей команде на ее стадионе? Я рад за "Наполи", потому что мне не безразлична эта команда. Если нам суждено проиграть, то пусть это будет "Наполи". Надеюсь это поможет им справиться с их проблемами", – подытожил наставник "Старой синьоры".

Напомним, "Наполи" прервал серию из трех поражений и с 27 очками занимает десятое место в турнирной таблице, а "Ювентус", потерпевший второе поражение в сезоне, лидирует в турнирной таблице, имея в активе 51 очко.