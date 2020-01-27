Самолет "Аэрофлота" возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе

Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.

Экипаж подал сигнал тревоги и развернул Airbus A330 в сторону аэропорта вылета. На борту находятся около 250 пассажиров, уточняет "Интерфакс".

Лайнер уже преодолел половину обратного пути, в воздушной гавани готовятся встречать "заминированный" борт.